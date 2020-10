Rúben Guerreiro passa a ser o líder da montanha no Giro

Rúben Guerreiro venceu nona etapa do Giro

Portugueses assumem três camisolas de líder: da geral individual, de melhor jovem - ambas de João Almeida - e da montanha, agora de Rúben Guerreiro.

Com a vitória na nona etapa do Giro, Rúben Guerreiro assumiu a liderança na geral da montanha, somando 84 pontos, à frente do italiano Giovanni Visconti (Vini Zabù - KTM), que tem 76 pontos.

Na tirada que ligou San Salvo a Roccaraso (208 quilómetros), a meta coincidia com uma contagem de montanha de primeira categoria de 9,6 quilómetros e com subidas até 12 por cento de declive, da qual o português da Education First tirou partido para brilhar.

O trepador luso vai assim para o primeiro dia de descanso da Volta a Itália com a camisola da montanha vestida.