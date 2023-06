Ruben Guerreiro fora dos eleitos para a Volta à Suíça com alguma surpresa

Ciclista português não irá competir na prova de uma semana, que arranca daqui a dois dias. Continua apontado à Volta à França

A Movistar anunciou esta sexta-feira a seleção de atletas que irão correr a Volta à Suíça, que arranca daqui a dois dias, e a grande surpresa é a ausência de Ruben Guerreiro.

Enric Mas, líder da formação espanhola para o Tour, foi ao Critério do Dauphiné e era expectável que Guerreiro rumasse à Suíça, como antecipara a O JOGO em dezembro, aquando das primeiras definições no calendário desta época de estreia pela equipa espanhola.

No entanto, tal não se verificará e o corredor português não tem, para já, nenhuma prova de preparação para a Volta a França.

Recorde-se que Guerreiro arrancou a época com uma vitória de etapa e da geral da Volta à Arábia Saudita. Prosseguiu com um terceiro posto na geral do Gran Camiño, na Galiza, depois de ser segundo nas duas etapas com subidas do percurso. Teve sintomas de doença e esses afetaram a sua entrada nas clássicas das Ardenas, onde, como resultado mais assinalável, obteve um 23.º lugar na Liège-Bastogne-Liège.

Aranburu, Serrano, Lazkano, García Cortina, Norsgaard, Gorka Izagirre e Lluis Mas representam a Movistar na Suíça, à procura, fundamentalmente, de vitórias de etapa.