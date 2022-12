Rúben Guerreiro escolheu o calendário de 2023

Na Volta a França, o ciclista do Montijo, de 28 anos, vai acompanhar Enric Mas, trepador espanhol que é a cara da formação que também tem Nélson Oliveira

Rúben Guerreiro tem estado na concentração da Movistar estes dias em Espanha e, sabe O JOGO, o trepador português teve papel ativo na definição do seu calendário. Já nas conversações com a formação espanhola, pela qual assinou até 2025, a prioridade era estar na Volta a França, competição em que foi 18.º em 2021, tendo ficado com a sensação de poder sonhar com um resultado ainda melhor.

Depois, nos últimos dias, ficaram alinhados mais alguns objetivos e o plano é que Guerreiro apareça em ótima forma em várias provas de um dia, herdando nas Ardenas, a título de exemplo, o estatuto de Alejandro Valverde, que se despediu da modalidade, mas também que se vá consolidando como candidato a figurar no top-5 em provas de uma semana, principalmente as que tenham montanhas curtas e que dispensem contrarrelógio.

Na Volta a França, o ciclista do Montijo, de 28 anos, vai acompanhar Enric Mas, trepador espanhol que é a cara da formação que também tem Nelson Oliveira. Enric Mas, segundo nas últimas duas Vueltas, destacou a força do português e do coletivo para sonhar com a vitória na Vuelta e no Tour em 2022.