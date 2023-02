Rúben Guerreiro e a vitória na Arábia: "Tenho 28 anos, mas sinto que nasci de novo"

Para conquistar a sua primeira prova por etapas como elite, Guerreiro concluiu a etapa na 16.ª posição, integrado no pelotão, terminando com oito segundos de vantagem na geral para o italiano Davide Formolo e nove para o colombiano Santiago Buitrago

O ciclista português Ruben Guerreiro (Movistar) conquistou esta sexta-feira a Volta à Arábia Saudita, após a quinta etapa, ganha pelo italiano Simone Consonni (Cofidis).

O "rei da montanha" do Giro'2020 disse estar "muito feliz" e agradeceu à equipa pelo "grande trabalho" feito ao longo da corrida, dizendo que é "muito especial" vencer a sua primeira prova por etapas como elite, depois das conquistas do GP Liberty (2015) e da Volta a Portugal do Futuro de 2014, ainda como sub-23.

"No ciclismo moderno é muito difícil vencer corridas. Vencer na primeira do ano ainda é mais difícil. Obrigado à Movistar, primeiro ano, primeira corrida, primeira vitória. É fantástico", referiu.

A derradeira tirada "acabou por ser algo fácil", segundo o português, porque foi corrida sem vento e mesmo o setor de gravilha "foi bom, com alguns ataques, bons para o entretenimento e alguma emoção".

"Os últimos quilómetros foram traiçoeiros e técnicos, mas conseguimos estar seguros na frente. Não tive pernas para estar no top 10, ainda tentei ajudar o Max [Kanter], mas havia muitos bons sprinters. Mas terminar com segurança era a prioridade", referiu.

Sobre os objetivos da temporada, Ruben Guerreiro diz que aposta forte no seu primeiro ano na Movistar, acreditando estar rejuvenescido.

"Tenho 28 anos, mas sinto que nasci de novo, sinto que tenho 20. Tive muitas lesões no passado, mas consegui estar aqui. Estou mais forte do que nunca e tenho grandes objetivos", assumiu.

A última etapa da Volta à Arábia Saudita, uma ligação de 142,9 quilómetros entre a Cidade Velha de AlUla e Maraya, foi ganha por Consonni, em 3:10.13 horas, com o mesmo tempo do italiano Matteo Malucelli (Bingoal WB) e do neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), segundo e terceiro, respetivamente.

Esta é a terceira presença de um português no pódio nas últimas três edições da Volta à Arábia Saudita, depois de Rui Costa, então na UAE-Emirates, ter sido terceiro em 2020 e 2022 - não houve prova em 2021.

Além do triunfo na geral da Arábia Saudita, o ciclista de Pegões Velhos, no Montijo, tem quatro vitórias como elite, depois da vitória na quarta etapa da prova saudita, do Nacional de 2017, da nona etapa da Volta a Itália de 2020, na qual venceu a classificação da montanha, e do Mont Ventoux Dénivelé Challenge em 2022.

O outro português na prova, Ivo Oliveira, também subiu ao pódio, como elemento da melhor equipa na corrida saudita, a UAE Emirates, terminando a Volta à Arábia Saudita na 68.ª posição, a 17.40 minutos do compatriota.