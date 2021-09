Ruanda recebe Mundiais de ciclismo em 2025

Redação com Lusa

A Federação Ruandesa de Ciclismo confirmou a informação esta quinta-feira.

Os Mundiais de ciclismo vão realizar-se pela primeira vez em África, com o Ruanda a organizar as competições em 2025, anunciou esta quinta-feira a federação, que lutou com Marrocos para receber o evento.

A Federação Ruandesa de Ciclismo confirmou na rede social Twitter que o país será responsável por organizar os Mundiais, com a capital Kigali a ser o local escolhido para receber as provas.

Dois candidatos, Ruanda (Kigali) e Marrocos (Tânger), disputaram os primeiros campeonatos mundiais de ciclismo organizados em África, com a candidatura de Kigali, apontada como a favorita, a ser a escolhida pela União Ciclista Internacional.

Depois da Bélgica (Flandres), que está a receber competições deste ano até domingo, as próximas edições acontecerão em 2022 na Austrália (Wollongong), em 2023 na Escócia e em 2024 na Suíça.