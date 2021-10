RP-Boavista garante reforço para o sprint e ainda Miguel Lopes

RP-Boavista, sabe O JOGO, está perto de firmar com o ex- Tavir César Martingil. Pedro Miguel Lopes vem da Oliveirense.

A RP-Boavista, sabe O JOGO, vai contar com um reforço importante para o sprint. César Martingil, de 26 anos, chega do Atum General Tavira, equipa onde militou nos últimos três anos. Pelos algarvios, Martingil alcançou uma vitória no Grande Prémio JN em 2021 e foi o mais forte na Clássica da Primavera de 2019, procurando dar um passo rumo a mais vitórias na carreira, já depois de ter sido preterido na Volta. Ao contrário do Tavira, que tinha Gustavo Veloso e Alejandro Marque para discutir a Volta a Portugal, César Martingil chega aos axadrezados com uma liberdade maior para caçar etapas, podendo ser uma carta para dias planos. Poderá intercalar com Daniel Freitas, um especialista em finais com grupos reduzidos.

À turma axadrezada, que ainda não tem toda a equipa fechada para a próxima temporada por existir alguma indefinição nos patrocínios, vai também chegar Pedro Miguel Lopes. O ciclista ex-Kelly-Simoldes-Oliveirense foi terceiro na Volta a Portugal do Futuro, onde ganhou uma etapa, foi o melhor da juventude na Volta ao Alentejo e vencedor da Volta a São Miguel. Aos 22 anos, é um dos mais promissoras de uma equipa que vai manter também Hugo Nunes, Tiago Machado e Alberto Gallego, perdendo para já João Benta para a Efapel de José Azevedo.