Segundo classificado da Volta a França de 2016 e terceiro em 2017 deixa a AG2R.

O francês Romain Bardet (AG2R), segundo na Volta a França em bicicleta de 2016, vai integrar a Sunweb até 2022, anunciou esta segunda-feira a equipa alemã.

O vencedor do prémio da montanha do último Tour conta dois pódios na 'Grande Boucle', com o segundo lugar em 2016 e o terceiro em 2017, somando três triunfos em etapas.

"Na equipa Sunweb vou ter oportunidade de correr sem preocupações particulares ou objetivos específicos para corridas", afirmou o ciclista de 29 anos, que termina este ano contrato com a AG2R, equipa com a qual vai disputar a Volta a França, a partir de 29 de agosto.

A confirmação da saída de Bardet ocorre no mesmo dia em que a AG2R anunciou a contratação do belga Greg van Avermaet, campeão olímpico de fundo.

"Com ele [Bardet], vamos fortalecer o nosso leque de opções e multiplicamos os cenários para tentar a vitória. Vai ser um trabalho árduo, com as clássicas da primeira parte da temporada, e depois vamos avaliar em que prova vamos apostar e com que objetivos", afirmou Iwan Spekenbrink, diretor desportivo da Sunweb.