Roma volta a receber Volta a Itália e fecha a edição de 2023

A capital Roma vai voltar a receber a Volta a Itália em bicicleta, acolhendo a etapa final da edição de 2023, cujo percurso, revelado esta segunda-feira, é favorável aos escaladores, mas terá mais de 70 quilómetros em contrarrelógio.

Entre 6 e 28 de maio, os ciclistas vão percorrer 3.448,6 quilómetros, divididos em 21 etapas, num total de 51.300 metros de desnível positivo e 70,6 quilómetros de crono.

Desde 2013, quando houve 75,4 em exercício individual, que os ciclistas não tinham de ultrapassar mais 70 quilómetros de contrarrelógio.

Será dessa forma que será conhecido o primeiro camisola rosa da 106.ª edição do Giro, com 18,4 quilómetros entre Fossacesia e Ortona, no crono mais curto da prova, quase metade dos 33,6 da nona etapa, entre Savignano sul Rubicone e Cesena.

Na 20.ª e penúltima etapa, uma crono-escalada tirará as dúvidas sobre o sucessor do australiano Jai Hindley como vencedor da corsa rosa, com 18,6 quilómetros entre Tarvisio e Monte Lussari, com os últimos 7,5 a serem feitos em subida, a 12% de média.

Com várias etapas de média/alta montanha no percurso, serão quatro as grandes etapas para os escaladores, duas das quais na derradeira semana, com a chegada ao Monte Bondone na 16.ª etapa e a escalada ao Tre Cime di Lavaredo, na 19.ª e penúltima.

Antes da exigente terceira semana, com apenas duas etapas 'tranquilas', uma das quais na chegada a Roma, onde será consagrado o vencedor, os ciclistas ainda terão as grandes chegadas ao Gran Sasso (sétima etapa) e Crans Montana (13.ª), numa curta viagem à Suíça.

A chegada a Roma, para a 21.ª e última etapa, poderá ser controversa, devida à esburacada calçada romana, uma vez que, em 2018, os últimos quilómetros foram neutralizados, devido ao perigo do percurso.

Percurso da edição de 2023 do Giro

6 maio: 1.ª etapa - Fossacesia - Ortona (18,4 km - CRI)

7 maio: 2.ª etapa - Teramo - San Salvo (204 km)

8 maio: 3.ª etapa - Vasto - Melfi (210 km)

9 maio: 4.ª etapa - Venosa - Lago Laceno (184 km)

10 maio: 5.ª etapa - Atripalda - Salerno (172 km)

11 maio: 6.ª etapa - Nápoles - Nápoles (156 km)

12 maio: 7.ª etapa - Cápua - Gran Sasso d'Italia (218 km)

13 maio: 8.ª etapa - Terni - Fossombrone (207 km)

14 maio: 9.ª etapa - Savignano sul Rubicone - Cesena (33,6 km - CRI)

15 maio: dia de descanso

16 maio: 10.ª etapa - Scandiano - Viareggio (190 km)

17 maio: 11.ª etapa - Camaiore - Tortona (218 km)

18 maio: 12.ª etapa - Bra - Rivoli (179 km)

19 maio: 13.ª etapa - Borgofranco d'Ivrea - Crans Montana, Suíça (208 km)

20 maio: 14.ª etapa - Sierre - Cassano Magnago (194 km)

21 maio: 15.ª etapa - Seregno - Bérgamo (191 km)

22 maio: dia de descanso

23 maio: 16.ª etapa - Sabbio Chiese - Monte Bondone (198 km)

24 maio: 17.ª etapa - Pergine Valsugana - Caorle (192 km)

25 maio: 18.ª etapa - Oderzo - Val di Zoldo (160 km)

26 maio: 19.ª etapa - Longarone - Tre Cime di Lavaredo (182 km)

27 maio: 20.ª etapa - Tarvisio - Monte Lussari (18,6 km - CRI)

28 maio: 21.ª etapa - Roma - Roma (115 km)