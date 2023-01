Rohan Dennis vence segunda etapa e ascende à liderança do Tour Down Under

Com o triunfo na etapa, Dennis ascendeu à liderança, com um total de 7:44.41 horas, menos três segundos do que Vine, segundo na tirada com mais dois segundos, enquanto o norte-americano Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) é terceiro, com mais 12 segundos

O ciclista australiano Rohan Dennis (Jumbo-Visma) venceu esta quinta-feira a segunda etapa do Tour Down Under e ascendeu à liderança da prova, numa tirada em que bateu um grupo de cinco corredores na aproximação à meta.

A etapa ligou Brighton a Victor Harbor e tinha uma contagem de montanha de primeira categoria a cerca de 20 quilómetros da meta, altura em que Dennis e um grupo formado pelos seus compatriotas Jay Vine (UAE Team Emirates) e Jai Hindley (BORA-hangrohe), pelo suíço Mauro Schmid (Soudal Quick-Step) e pelo britânico Simon Yates (Team Jayco-AlUla) se distanciaram.

Com o triunfo na etapa, Dennis ascendeu à liderança, com um total de 7:44.41 horas, menos três segundos do que Vine, segundo na tirada com mais dois segundos, enquanto o norte-americano Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) é terceiro, com mais 12 segundos.

O italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) e o australiano Michael Matthews (Team Jayco-AlUla), primeiro e segundo da geral respetivamente no arranque da etapa perderam mais de dois minutos e afundaram-se na classificação, ocupando os 57.º e 58.º postos, a 2.05 e 2.09 minutos do comandante.

O português André Carvalho (Cofidis) foi 116.º na tirada com mais 7.40, ocupando a 114.ª posição, a 8.14 minutos do líder.

Na sexta-feira, cumpre-se a terceira etapa, que vai ligar Norwood e Campbellton, na distância de 118,5 quilómetros.