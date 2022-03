Revolução técnica? Mohoric ganhou Milão-Sanremo com espigão do BTT

Esloveno tinha uma "arma secreta" para a descida final, o espigão telescópico que permite mudar a altura do selim.

Um espigão de selim telescópico da Fox, que foi lançado no ano passado e pesa apenas 327 gramas, foi a "arma secreta" do esloveno Matej Mohoric que lhe permitiu atacar de forma decisiva na descida do Poggio e conquistar a clássica Milão-Sanremo. O corredor da Bahrain-Victorious orgulhou-se da proeza e disse mesmo que vai "mudar o ciclismo, pois agora todos vão usar isto".

A forma como Mohoric se adiantou ao compatriota Tadej Pogacar na descida final impressionou e o atual campeão da Eslovénia confessou que passou "todo o inverno a pensar nisto". "A equipa deu-me a ideia de usar o espigão de selim telescópico, preparou-me uma bicicleta e passei a treinar com ele. Achei que não faria grande diferença e fiquei espantado logo na primeira descida", contou em Sanremo, onde chegou com dois segundos de vantagem sobre um pequeno grupo.

O tipo de espigão de selim utilizado por Mohoric, que tem altura variável - no caso do novo Fox permite duas posições do selim -, é muito comum no BTT, mas não em bicicletas de estrada. Permitindo ao ciclista baixar o centro de gravidade, aumenta-lhe a estabilidade nas curvas. "É mais fácil evitar erros e permite corrigi-los quando acontecem", explicou o corredor da Bahrain-Victorious.

Mohoric, que já era conhecido como um dos melhores "descedores" do pelotão, tinha dito antes da clássica Monumento que tinha uma "arma secreta". Foi visto a baixar a posição do selim no alto do Poggio e a verdade é que entrou isolado na Avenida Roma, rumo a uma das principais vitórias da sua carreira.

O tipo de espigão que utilizou, podem anotar os curiosos, tem preços variáveis, mas acima dos 300 euros.