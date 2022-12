Remco Evenepoel e Annemiek van Vleuten vencem Vélo d'Or

Redação com Lusa

Aos 22 anos, Evenepoel venceu este ano a Liège-Bastogne-Liège, a Volta a Espanha e o campeonato do mundo, recebendo 139 pontos dos jurados, mais 51 do que o compatriota Wout van Aert (Jumbo-Visma) e 55 do que o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates)

O belga Remco Evenepoel (QuickStep-Alpha Vinyl) e a neerlandesa Annemiek van Vleuten (Movistar) receberam o prestigiado prémio Vélo d'Or, que premeia o melhor ciclista do ano, anunciou esta quinta-feira a revista especializada francesa Vélo Magazine.

Aos 22 anos, Evenepoel venceu este ano a Liège-Bastogne-Liège, a Volta a Espanha e o campeonato do mundo, recebendo 139 pontos dos jurados, mais 51 do que o compatriota Wout van Aert (Jumbo-Visma) e 55 do que o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) foi quarto, com 80 pontos, e foi apenas o segundo vencedor da Volta a França a ficar fora do pódio desde que o prémio foi criado em 1992 - tinha acontecido em 2006 com o espanhol Óscar Pereiro.

Sem surpresas foi o prémio feminino, atribuído a Annemiek van Vleuten, que, aos 40 anos, venceu Tour, Giro, Vuelta e Mundial.

Leia também Mundial 2022 "França faltou-nos ao respeito? Já joguei contra clubes que vocês nem conhecem" Declarações de Wahbi Khazri, avançado que marcou o único golo da vitória da Tunísia sobre a França (1-0), insuficiente para a seleção africana garantir o apuramento para os oitavos de final do Mundial'2022.

Na segunda posição ficou a belga Lotte Kopecky (SD Worx), com o terceiro lugar a ser partilhado pela francesa Pauline Ferrand-Prévot (BMC MTB Racing) e pela Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).