Regresso do Down Under coroado com Chris Froome

Britânico vai marcar presença na primeira prova de uma semana de World Tour do ano e diz que ainda tem "algo a dizer"

Chris Froome anunciou que vai participar no Tour Down Under, a primeira prova de uma semana de World Tour da temporada de ciclismo.

A competição arranca a 17 de janeiro, desta feita com um prólogo em Adelaide, que não se via há muito, e terá seis etapas, retomando ao calendário após dois anos fora da estrada devido às fortes medidas de contenção quanto à covid-19 levadas a cabo pelo governo australiano.

O britânico, quatro vezes vencedor da Volta a França, e triunfador de duas Vueltas e de um Giro não ia ao Down Under desde 2010, ainda antes de ser um nome conceituado. O corredor, que foi vítima de um grave acidente antes do Tour'2019, disse que o pódio de Geraint Thomas no Tour'2022 lhe deu "motivação" e "determinação" para mostrar que ainda tem "uma palavra a dizer."

Sem dar garantias, confessou gostar de "voltar à Volta a Itália", quando analisou o possível futuro calendário.