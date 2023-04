Raquel Queirós vence Lousada International XCO

Redação com Lusa

A ciclista portuguesa Raquel Queirós (MMR Factory Racing) venceu este domingo a Lousada International XCO, corrida do calendário internacional que conta para o ranking de cross country olímpico (XCO).

A ciclista portuguesa concluiu o circuito em 1:28.49 horas, batendo a polaca Matylda Szczecinska, também da MMR Factory Racing, segunda, e a também lusa Ana Santos (X-Sauce), terceira.

Queirós, 27.ª na corrida da especialidade nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, somou no domingo 60 pontos para o ranking da União Ciclista Internacional (UCI) ao vencer a corrida em Lousada, no distrito do Porto.

É o segundo triunfo numa semana para a ciclista, que tinha vencido também em Viana do Castelo a corrida internacional de Vila Franca, igualmente pontuável.

Em masculinos, impôs-se o espanhol Pablo Rodríguez Guede (BH Coloma), à frente de dois portugueses, Ricardo Marinheiro (BTT Matosinhos), segundo, e Mário Costa (Axpo-First Bike-Vila do Conde), terceiro.