Raquel Queirós e Ricardo Marinheiro campeões nacionais de cross country olímpico

A ciclista olímpica Raquel Queirós sagrou-se campeã nacional de cross country olímpico, em Marrazes, juntando este título ao da prova curta, ganha no sábado, com Ricardo Marinheiro coroado na corrida masculina.

A atleta olímpica em Tóquio'2020, da MMR Factory Racing, revalidou o título de campeã portuguesa numa prova, em Marrazes, concelho de Leiria, em que ninguém contestou a sua superioridade.

Joana Monteiro (Axpo-FirstBike-Vila do Conde) acabou em segundo, a 4.28 minutos, e Marta Branco, da mesma formação vila-condense, fechou o pódio, a "longuíssimos" 10 minutos da campeã.

Na corrida masculina, Ricardo Marinheiro, do BTT Matosinhos, foi o mais rápido do circuito em Marrazes, batendo José Dias (Buff-Megamo) por 1.11 minutos, com David Rosa, sem afiliação, a fechar o pódio, a 1.34 do vencedor.

Nos sub-23, Guilherme Mota (Guilhabreu) triunfou em masculinos e Ana Fernandes (Strix) em femininos, enquanto em juniores Artur Mendonça (BTT Loulé-Elevis) e Mariana Líbano foram os mais fortes.