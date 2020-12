Rafael Reis troca Feirense pela Efapel

O contrarrelogista começou a sua carreira em 2013, na italiana Ceramica Flaminia-Fondriest, tendo passado ainda pelo Tavira, pela W52-FC Porto e pela espanhola Caja Rural.

O ciclista Rafael Reis vai correr na Efapel nas próximas duas temporadas, como O JOGO havia anunciado em tempo oportuno, confirmou esta terça-feira a equipa portuguesa, destacando as aptidões de contrarrelogista do corredor de 28 anos.

"Rafael Reis, considerado um prodígio no contrarrelógio, vai estrear-se na nova época com as cores da equipa profissional de ciclismo EFAPEL e fica até 2022. Um nome forte que vem integrar a reestruturação do conjunto que é comandado por Rúben Pereira", nota a formação com sede em Ovar, em comunicado.

Com 28 anos, o ciclista de Palmela é, segundo a sua nova equipa, "um corredor possante", com créditos reconhecidos no contrarrelógio, sendo, porventura, o maior especialista luso a alinhar no pelotão nacional.

"Ao percorrer o palmarés do corredor destaca-se o ano de 2014, quando foi quarto classificado no Campeonato do Mundo sub-23 de contrarrelógio, ficando apenas a 18 segundos de ser campeão do mundo. Seguiu-se 2016, onde 10 [na realidade foram oito] vitórias consagraram-no ciclista do ano em Portugal, tendo vencido nesse mesmo ano o Grande Prémio JN", destaca a nota.

Rafael Reis, que esta temporada representou o Feirense e que já vestiu de amarelo na Volta a Portugal em duas ocasiões, depois de vencer os prólogos das edições de 2016 e 2018 da prova, mostrou-se "muito contente" pela oportunidade de representar a Efapel.

"Espero que seja um ano vitorioso para nós. Temos uma equipa de muita qualidade e seguramente vamos conseguir cumprir os objetivos desejados", acrescentou.

O contrarrelogista começou a sua carreira em 2013, na italiana Ceramica Flaminia-Fondriest, tendo passado ainda pelo Tavira (2014-2015), pela W52-FC Porto (2016 e 2019) e pela espanhola Caja Rural (2017-2018).