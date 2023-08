Rafael Reis, líder da Volta: "Como toda a gente sabe, eu sou um homem que veio para trabalhar"

Declarações de Rafael Reis (vencedor da etapa e líder da geral individual) no final do prólogo da 84.ª Volta a Portugal em bicicleta, disputado em Viseu, no total de 3,6 quilómetros

Ganhar: "Não é habitual [ganhar], há muito trabalho por detrás disto. Este é um objetivo para o qual a equipa me contratou há três anos e a verdade é que tenho conseguido. Tira-me um grande peso de cima sempre que o consigo fazer. Sabia os tempos intermédios, sabia o tempo na meta, e quando passei a meta sabia que tinha batido o tempo [de Txomin Juaristi]. Os números não enganaram, acabei por vencer e estou muito feliz por isso."

Defesa da amarela: "Além das bonificações, as etapas também são ligeiramente mais compridas, à volta dos 190 quilómetros todas as etapas até à etapa da Torre, de segunda-feira. Há um desgaste muito grande nessas etapas, são etapas muito planas e controlar essas etapas com dois, três ciclistas... porque temos várias opções na equipa [para a geral] e não vamos meter colegas que vão para a geral a trabalhar."

Trabalhar: "Como toda a gente sabe, eu sou um homem que veio para trabalhar na Volta a Portugal. Eu, o Fábio [Costa] e o [Luís] Mendonça. Vamos tentar não desgastar assim tanto esses homens de trabalho, etapas planas são muito difíceis de controlar com fugas numerosas e tudo o mais."

Peso: "É sempre muito especial. Tira-me um peso muito grande de cima. Eu lido bem com a pressão, peço sempre à equipa para partir em último. Não tenho a pressão dos tempos, o pessoal vai batendo os tempos e eu mantenho-me na "minha", vou estando focado naquilo que consigo fazer. Unicamente tenho de dar o meu melhor, esperar ter um dia bom, porque no ciclismo pode não acontecer. Somos humanos, podemos falhar, e para mim é um grande alívio continuar a vencer os prólogos.

Não revalidação de título de campeão nacional de contrarrelógio: "Tive vários problemas, tive um problema com a bicicleta, mas espero que no próximo ano consiga dar luta pelo menos".