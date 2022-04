Rafael Reis ganhou, mas diz que "o homem mais forte" no GP O JOGO/Leilosoc era outro

Declarações de Rafael Reis após carimbar a vitória no Grande Prémio O JOGO/Leilosoc.

Rafael Reis venceu a 10.ª edição do Grande Prémio O JOGO/Leilosoc. O ciclista de Palmela, com 29 anos, tem agora 19 vitórias como profissional, mas esta foi apenas a terceira geral em corridas por etapas, depois de ter ganho a Volta à Bairrada e o Grande Prémio JN, ambos em 2016.

Reis vestiu a amarela no contrarrelógio inicial e nunca mais a despiu. Defendeu a liderança com êxito esta segunda-feira, numa etapa entre Celorico de Basto e Paredes, com quatro contagens de montanha.

Etapa: "Sabia que era um dia complicado para mim e que tinha de me defender nas duas subidas finais. O Mauricio Moreira ajudou-me muito. A equipa respeitou-me, pois sabia que eu queria vencer este Grande Prémio O JOGO."

Significado da vitória: "Ainda estou numa fase de entrevistas com a camisola amarela vestida e ainda não caí na realidade desta vitória. Já tenho bastantes, mas não muitas à geral."

Momento mais difícil: "Passei muito mal na última subida desta etapa e só recolei aos primeiros com a ajuda do Mauricio. O Mendonça atacou logo na descida e fomos os dois. À morte, como se costuma dizer. Ele castigou-me muito a descer e até lhe pedi para ir mais devagar."

Luís Mendonça: "Ele era claramente o homem mais forte desta corrida e podia perfeitamente ter vencido. Deixou a amarela para mim e estou muito contente com isso."