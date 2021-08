Rafael Reis (Efapel): "Fomos poupando energias para este final"

Festa de Rafael Reis com Luís Mendonça e Javier Moreno, seus colegas de equipa e de fuga

Declarações do novo camisola amarela, Rafael Reis (Efapel) após a sétima etapa da Volta a Portugal

Sobre a etapa: "Depois da fuga, uma fuga muito nervosa, nós fomos poupando energias para este final. Hoje tive a ajuda do Luís Mendonça, o que fez com que fosse mais fácil vencer, mais fácil do que na Arrábida."

Dedicatória: "Dedico a vitória ao Pedro Silva, que faleceu recentemente. Esta vitória é para ele."

Sobre a amarela: "Estamos melhor do que estávamos hoje de manhã e agora o diretor desportivo vai decidir o que vamos fazer. Estou de camisola amarela, mas sempre a pensar nos objetivos de equipa".