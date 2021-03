Rádio Popular-Boavista apresenta-se: "Vamos discutir todas as provas do calendário nacional"

Pela primeira vez na última década, "a equipa apresenta-se mais multifacetada e com várias opções, para todo o tipo de corridas", referem os boavisteiros, que vão contrariar "a tradição da equipa, que apostava apenas na alta montanha e na Volta a Portugal".

A equipa Rádio Popular-Boavista apresenta-se esta época "mais multifacetada", ampliando horizontes além da alta montanha graças a um plantel de dez ciclistas, incluindo o regressado Tiago Machado, e promete estar "na discussão" de todas as provas nacionais.

"Para a época de 2021, a equipa é composta por 10 ciclistas, num misto entre juventude e veterania, cumprindo a sua tradição de lançar para a ribalta do ciclismo nacional e internacional, ciclistas com grande futuro", começam por sublinhar os axadrezados em comunicado enviado à agência Lusa.

A nota, que esclarece que, "atendendo ao atual estado de emergência, não foi possível efetuar este ano a habitual cerimónia de apresentação da equipa", destaca os "jovens promissores" como Hugo Nunes, vencedor do prémio da Montanha da Volta de 2020, Gonçalo Carvalho, 13.º na geral da Volta a Portugal, Pedro Silva, "um dos expoentes máximos da categoria júnior", Afonso Silva e Vinício Rodrigues.

"Com um plantel com tantos jovens de futuro, a Rádio Popular-Boavista conta com a experiência de João Benta, Luís Fernandes, Tiago Machado, Alberto Gallego e Daniel Freitas, para os grandes momentos da Volta a Portugal", acrescenta.

Pela primeira vez na última década, "a equipa apresenta-se mais multifacetada e com várias opções, para todo o tipo de corridas", referem os boavisteiros, que vão contrariar "a tradição da equipa, que apostava apenas na alta montanha e na Volta a Portugal".

A formação liderada por José Santos apostou na continuidade, contratando apenas Tiago Machado (ex-Efapel), num "regresso desejado para as duas partes", e Daniel Freitas (ex-Miranda-Mortágua), que o ano passado foi 11.º na Volta e "uma das revelações da prova".

"Temos uma equipa muito jovem. Cada vez mais a nossa aposta vai nesse sentido, mas temos de ter sempre ciclistas de referência, para os grandes momentos, como o Benta, Luis Fernandes, o Tiago, o espanhol Alberto Gallego e o Daniel Freitas. A experiência destes ciclistas, com a irreverência dos mais jovens é meio caminho andado para o sucesso, como o foi por exemplo o triunfo do Hugo Nunes na Montanha da Volta a Portugal e a excelente prestação do Gonçalo Carvalho também nesta prova. Com este equipa, vamos discutir todas as provas do calendário nacional", garantiu o diretor desportivo da equipa, citado no comunicado.