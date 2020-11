Quatro portugueses chamados à seleção para o Europeu de ciclismo de pista

Irmãos Oliveira, Iuri Leitão e Maria Martins foram convocados.

Ivo Oliveira, Rui Oliveira, Iuri Leitão e Maria Martins foram convocados para a seleção portuguesa de ciclismo de pista, que vai disputar o Europeu da especialidade em Plovdiv, Bulgária, de quarta-feira a domingo.

As escolhas do selecionador Gabriel Mendes deixam em Maria Martins, já apurada para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados para 2021, as provas do escalão feminino, no caso o scratch, o omnium, pontos e eliminação.

Já o trio de atletas masculinos compete em todas as disciplinas, com Maria Martins, no scratch, e Iuri Leitão, na eliminação, a inaugurarem a participação lusa na quarta-feira.

Seguem-se os mesmos dois atletas na quinta-feira, mas com Leitão no scratch e Martins na eliminação, e também na sexta-feira, no omnium.

Nesse dia, Ivo Oliveira e Iuri Leitão participam na qualificação para perseguição individual, enquanto Maria Martins e Rui Oliveira competem na corrida por pontos.

Os irmãos Ivo e Rui Oliveira correm em dupla em madison, no domingo, para encerrar a participação lusa no Europeu de Plovdiv.