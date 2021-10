Pump Track: Eddy Clerte e Aiko Gommers sagram-se campeões do mundo em Lisboa

Mónica Gaboleiro foi a única corredora portuguesa a participar

O francês Eddy Clerte e a belga Aiko Gommers sagraram-se campeões do mundo de Pump Track (pista com lombas), numa prova de ciclismo que decorreu no Parque das Nações, em Lisboa.

Eddy Clerte terminou a prova em primeiro lugar, com o alemão Philip Schaub em segundo e o também francês Thibault Dupont a chegar ao terceiro lugar do pódio, com João Fidalgo como o melhor português, em 30.º.

No setor feminino, Aiko Gommers lutou até ao final para bater a campeã do mundo, Payton Ridenour, dos Estados Unidos, que terminou no segundo lugar.

A terceira foi a suíça Christa von Niederhäusern, com Mónica Gaboleiro a ser a única corredora portuguesa a participar, terminando em 33.º.