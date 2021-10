Pump Track: a nova disciplina de ciclismo traz a Portugal os melhores do mundo

Prova terá lugar este fim de semana em Lisboa

Há uma nova disciplina no universo do ciclismo e tem as primeiras pedaladas marcadas para Portugal já neste fim de semana de 16 e 17 de outubro. O palco do Red Bull UCI Pump Track World Championships estará no Parque das Nações, levando a Lisboa mais de 70 atletas em representação de 25 países.

Juntò à ponte Vasco da Gama será possível a nova modalidade. Mas, o que é, afinal, o Pump Track? Reconhecida pela Federação Internacional de Ciclismo (UCI), consiste em evoluir numa pista de alcatrão, composta por uma sucessão de rolos e curvas que permite que os atletas progridam apenas com o balanço do corpo e sem praticamente pedalar. Além disto, permite a utilização de diferentes tipos de bicicleta, sejam de BMX, de BTT ou até de passeio. A competição coloca na pista um piloto de cada vez (solo runs) com o objetivo de completar as voltas no mais curto espaço de tempo possível.

Para ficar a saber mais do que é Pump Track basta aparecer na pista lisboeta a partir das 12h00 de sábado. A entrada é grátis. A final terá lugar no domingo, dia 17, a partir das 15 horas.