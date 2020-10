PS apresenta voto de congratulação a João Almeida e Rúben Guerreiro

Os deputados do PS apresentaram na Assembleia da República um voto de congratulação aos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro.

Os deputados do PS apresentaram na Assembleia da República um voto de congratulação aos ciclistas João Almeida e Rúben Guerreiro pelo desempenho na Volta a Itália, à semelhança do que foi proposto na segunda-feira pelo PSD.

Os deputados subscritores realçam o desempenho de João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que durante 15 dias liderou a classificação geral do Giro, terminando a competição em quarto lugar, a melhor classificação de sempre de um ciclista luso.

A proposta pretende congratular João Almeida pelo "desempenho singular que teve no Giro de Itália e que torna a sua participação num motivo de orgulho para o concelho das Caldas da Rainha, para toda a região Oeste e para Portugal".

Em relação a Rúben Guerreiro (Education First), que venceu a categoria de montanha, um feito inédito no ciclismo português, além de triunfar na nona de 21 etapas, os deputados da bancada socialista sublinham a prestação do ciclista natural do Montijo.

"É com elevado orgulho que se constata que o ano de 2020 entrará nos livros como uma das mais douradas páginas da história do ciclismo nacional, através da técnica, da persistência e do sacrífico deste trepador de elite", refere a proposta socialista.

A 103.ª edição da Volta a Itália em bicicleta terminou domingo com a vitória do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), após a conclusão do contrarrelógio individual da 21.ª etapa, em Milão.