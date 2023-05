Presidente da República felicita João Almeida: "Novo ponto alto do ciclismo nacional"

Redação com Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou, esta segunda-feira, o ciclista João Almeida pelo "histórico lugar no pódio" na Volta a Itália, considerando que este é um "novo ponto alto" da modalidade no país.

"O Presidente da República felicitou o ciclista João Almeida, pelo histórico lugar no pódio da Volta a Itália e primeiro lugar entre os jovens, um novo ponto alto do ciclismo nacional, que se espera nos traga novas alegrias no futuro", refere uma mensagem divulgada pela Presidência da República.

João Almeida (UAE Emirates) tornou-se no domingo no primeiro português a subir ao pódio final da Volta a Itália e o primeiro ciclista nacional a terminar entre os três melhores de uma grande Volta desde Joaquim Agostinho no Tour'1979.

Almeida, que também venceu uma etapa, terminou a 106.ª edição da corsa rosa no terceiro lugar, numa competição que foi ganha pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), que deixou o britânico Geraint Thomas (INEOS) em segundo.

O ciclista luso de 24 anos, que também conquistou a classificação da juventude, é o primeiro português a fechar o Giro no pódio e o segundo corredor luso a ficar entre os três melhores de uma grande Volta, depois de Joaquim Agostinho ter sido terceiro nas edições de 1978 e 1979 da Volta a França e segundo na Vuelta'1974.