Preocupação na Volta à Catalunha: ciclista necessita massagem cardíaca após cortar a meta

Sonny Colbrelli acabara de cruzar a linha de chegada da primeira etapa da Volta à Catalunha, que terminou a disputar a vitória ao sprint com Michael Matthews, quando desmaiou, aparentemente devido a doença repentina e grave. O serviço médico tratou, imediatamente, de dar-lhe uma massagem cardíaca.

O ciclista italiano do Bahrein Victorious, vencedor de Paris-Roubaix em outubro, foi evacuado para o hospital, pouco tempo depois, mas o seu estado de saúde não é conhecido.

O ciclista australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) voltou às vitórias 573 dias depois, na primeira etapa da Volta à Catalunha, em que o segundo, o italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), desmaiou após cortar a meta.

Matthews cumpriu os 171,2 quilómetros com partida e chegada em Sant Feliu de Guíxols em 3:47.11 horas, batendo Colbrelli ao sprint, numa luta em que o francês Quentin Pacher (Groupama-FDJ) foi terceiro.

A chegada ao sprint foi o culminar de uma etapa de "nervos", devido a vários "abanicos" (cortes no grupo principal devido ao vento), que chegaram a partir o pelotão em dois, ainda que se tenham reagrupado a caminho da meta.

No primeiro dia da 101.ª edição, as atenções rapidamente se viraram para a situação clínica em torno de Colbrelli, atual campeão europeu de fundo, transportado para o hospital após desmaiar.

Com um trio de portugueses da UAE Emirates em prova, o melhor foi João Almeida, um dos favoritos à vitória final, com o 73.º posto e o mesmo tempo do vencedor, Matthews, que lidera com quatro segundos sobre Colbrelli, seis sobre Pacher, e pelo menos 10 sobre os demais.

Ivo Oliveira foi 124.º, a mais de 13 minutos, com Rui Costa a ceder quase 17 e a "entrar" na 150.ª posição.

Na terça-feira, a segunda de sete etapas liga L"Escala a Perpignan em 202,4 quilómetros, com mais de 2.000 metros de acumulado de subida e três contagens de montanha de terceira categoria, mas nenhuma nos últimos 50 quilómetros.