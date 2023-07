Portugueses discretos na jornada do Europeu de ciclismo de pista

Redação com Lusa

A melhor foi Patrícia Duarte, em 12.ª no final da competição de perseguição individual de juniores.

Os três ciclistas portugueses que esta quinta-feira competiram nas provas de juniores do Campeonato da Europa de pista, no Velódromo Nacional, em Sangalhos, tiveram uma prestação que não se destacou, ficando todos fora do top-10.

A melhor foi Patrícia Duarte, em 12.ª no final da competição de perseguição individual de juniores. Um pouco mais atrás ficou Raquel Dias, 17.ª entre 19 competidoras.

Patrícia Duarte, em estreia, dominou a segunda manga, contra a sérvia Marija Pavlovij, com um tempo de 2.30,182 minutos e uma média de 47,941 km/h.

Raquel Dias, que já tinha participado no scratch nesta estreia em europeus, competiu na quarta manga e registou 2.38,902 e uma média de 45,310 km/h.

O pódio foi para a italiana Federica Venturelli (nova campeã), a belga Hélène Hesters e a italiana Alice Toniolli.

Na prova masculina da mesma especialidade, Paulo Fernandes foi 21.º, entre 22 concorrentes.

O jovem luso, que já tinha participado no 1km contrarrelógio mas é estreante em europeus, terminou com um tempo de 3.39,005 minutos e uma média de 49,313 km/h, a 30.519 segundos do melhor registo.

O italiano Luca Giaimi ficou com o ouro, após bater o britânico Mathew Brennan. O bronze foi para outro britânico, Ben Wiggins.

Os Campeonatos da Europa de ciclismo de pista sub-23 e juniores prosseguem em Sangalhos, Anadia, até domingo.