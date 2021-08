Portugueses com resultados modestos nos mundiais de BTT

Redação com Lusa

Os corredores portugueses obtiveram, esta quinta-feira, resultados modestos nas provas de juniores de cross country olímpico (XCO) dos campeonatos do mundo de BTT, que decorrem em Trentino, na Itália.

Na prova masculina, que contou com dois corredores lusos, João Cruz foi o melhor, ao ser 37.º, com mais 6.39 minutos do que o vencedor, enquanto Tomás Frazão foi 51.º, a 8.53.

O francês Adrien Boichi venceu a prova, com o tempo de 59.59 minutos, tendo o colombiano Camilo Andres Gomez sido segundo, com mais 1.13 minutos do que o vencedor, e o suíço Nils Aebersold terceiro, a 1.21.

Na vertente feminina, a portuguesa Mariana Líbano foi 40.ª classificada, a 10.43 minutos da vencedora, a francesa Line Burquier, que ganhou a prova com o tempo de 55.29 minutos, superando a sua compatriota Olivia Onesti, segunda a cinco segundos, e a italiana Sara Cortinovis, terceira a seis segundos.