Portugueses com resultados modestos no downhill de juniores dos mundiais de BTT

Redação com Lusa

Gonçalo Bandeira e Nuno Reis ficaram de fora do "top-10".

Os dois corredores portugueses que participaram este domingo na final de downhill juniores dos campeonatos do mundo de BTT, Gonçalo Bandeira e Nuno Reis, tiveram uma participação modesta, ficando ambos abaixo do "top-10".

Gonçalo Bandeira, que na qualificação terminou com o terceiro melhor registo, não foi além do 44.º lugar, tendo descido em 5.15,728 minutos, mais 1.13,586, do que o vencedor, o irlandês Oisin O´Callaghan.

Nuno Reis ainda conseguiu terminar dentro do "top-20", ao ser 17.º com o tempo de 4.29,891, mais 27,749 segundos do que Callaghan.