Português Rui Costa é o ciclista mundial mais pontuado do ano

Poveiro da Intermarché, com três triunfos e 11 top-10 em 18 dias de corrida, trepou de 298.º para 66.º do ranking, sendo de novo o segundo melhor português.

O quarto lugar na clássica Strade Bianchi valeu a Rui Costa uma distinção pouco usual, mas que assinala bem o seu excecional primeiro período da época: com os 220 pontos angariados em Itália, passou a ser o corredor mais pontuado do ranking mundial em 2023!

O poveiro da Intermarché-Circus-Wanty, que desde janeiro subiu de 298.º para o 66.º lugar, ultrapassou esta semana Ruben Guerreiro - o reforço da Movistar desceu a 70.º - e recuperou o estatuto de segundo melhor português, depois de João Almeida (46.º).

Os 18 dias de corrida de Rui Costa, com três triunfos, um segundo, um terceiro e dois quartos lugares - e um total de 11 etapas no top-10 -, valeram-lhe 868 pontos, o suficiente para garantir o top-100 até ao final da época e superar os 819 pontos de Pello Bilbao (Bahrain), os 697 de Jay Vine (UAE Emirates), os 657 de Arnaud de Lie (Lotto) e os 605 de Tom Pidcock, os outros destaques da época.

O corredor de 36 anos está agora a fazer uma pausa, regressando a 3 de abril para a Volta ao País Basco e as clássicas das Ardenas, pelo que na próxima semana deverá perder o estatuto de mais pontuado do ano, devido ao peso no ranking de Paris-Nice e Tirreno Adriático. Mas para a eternidade ficará um dos regressos à ribalta mais sensacionais da última década.