Português Daniel Lima volta a acompanhar Chris Froome

Jovem português foi chamado novamente pela Israel-Premier Tech ao elenco principal e estará na Volta à Chéquia.

Daniel Lima está na equipa de desenvolvimento da Israel-Premier Tech, mas continua a agradar aos responsáveis da formação de elite. Tanto que o ciclista português integra o lote de convidados para a Volta à Chéquia, prova que arranca amanhã e que dura até dia 30. A competição terá a segunda e terceira tirada como grandes pontos para decidir a corrida e, além de três equipas World Tour (Bora, Intermarché-Wanty, Jumbo-Visma), o destaque é Chris Froome.

O tetravencedor do Tour foi excluído da última Volta a França e voltará a ter Daniel Lima como seu companheiro de equipa, depois do desempenho do jovem na clássica Mercantour, no final de maio.

Depois de ser terceiro na prova de contrarrelógio dos Nacionais sub-23 e de ser 30.º na geral da prova Giro della Valle d'Aosta, Lima volta a competir pela equipa de elite, sabendo já que, no início de agosto, vai representar Portugar nos Mundiais de Glasgow, em sub-23.