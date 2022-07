Portugal com 19 ciclistas nos Europeus de Estrada de juniores e sub-23

Campeonatos da Europa de Estrada de juniores e sub-23 arrancam na quinta-feira, em Anadia

Portugal vai estar representado com 19 ciclistas, distribuídos entre os setores masculino e feminino, nos Campeonatos da Europa de Estrada de juniores e sub-23, que arrancam na quinta-feira, em Anadia, anunciou a federação.

No setor masculino, o selecionador José Poeira convocou seis juniores (António Morgado, Daniel Lima, Gonçalo Tavares, Rúben Rodrigues, Tiago Santos e Tiago Nunes) e seis sub-23 (Afonso Silva, Pedro Andrade, Afonso Eulálio, Pedro Silva, António Ferreira e Pedro Pinto).

"Temos corredores em ambas as categorias que andam bem no contrarrelógio. Temos o Pedro Andrade, que se sagrou recentemente campeão nacional desta especialidade e nos juniores temos dois corredores que têm tido bons resultados. No entanto, o nível aqui vai ser muito alto, pois vão cá estar alguns dos melhores do mundo. A nossa grande aposta será nas provas de fundo, tanto em juniores como em sub-23", disse José Poeira, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Para as provas da categoria de juniores, o selecionador nacional de estrada feminino, José Luís Algarra, convocou Mariana Líbano, Íris Chagas e Inês Santos e para as sub-23 chamou foram Sofia Gomes, Beatriz Roxo, Daniela Campos e Beatriz Pereira.

"É um percurso complicado e, na corrida, teremos de utilizar toda a nossa capacidade para conseguir alcançar o melhor resultado. Na prova de fundo, preparar bem a corrida taticamente e a forte coesão do grupo serão essenciais, tanto em juniores como em sub-23. Será uma corrida certamente muito difícil, pois o nível das participantes, em ambas as categorias, vai ser muito alto e o percurso tem várias ratoeiras", disse Algarra, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Os Campeonatos da Europa de Estrada de juniores e sub-23 vão decorrer de 07 a 10 julho, em Anadia.

Programa dos Europeus de Estrada de juniores e sub-23

7 de julho:

10:00-11:00, Contrarrelógio Individual - Juniores Femininas

11:00-12:00, Contrarrelógio Individual - Juniores Masculinos

15:00-16:00, Contrarrelógio Individual - Sub-23 Femininas

16:00-17:25, Contrarrelógio Individual - Sub-23 Masculinos

8 de julho:

10:00-11:00, Contrarrelógio Misto - Juniores Femininas e Masculinos

11:30-12:30, Contrarrelógio Misto - Sub-23 Femininas e Masculinos

9 de julho:

10:00-12:30, Prova de Fundo - Juniores Femininas

14:00-17:10, Prova de Fundo - Juniores Masculinos

10 de julho

10:00-12:50, Prova de Fundo - Sub-23 Femininas

14:00-17:30, Prova de Fundo - Sub-23 Masculinos