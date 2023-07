Portugal atinge dois sextos lugares no arranque do Europeu de BTT

Redação com Lusa

Dois sextos lugares foram conseguidos nas provas de elite e juniores masculinos de Cross Country Curto (XCC), por Roberto Ferreira e Rafael Sousa.

Portugal começou esta quinta-feira a participação no Campeonato da Europa de BTT, que decorre em Tamengos, Anadia, com dois sextos lugares nas provas de elite e juniores masculinos de Cross Country Curto (XCC), por Roberto Ferreira e Rafael Sousa.

Na prova de juniores masculinos de XCC, Rafael Sousa conseguiu o sexto lugar, enquanto Tomás Gaspar e Lucas Ferreira sofreram uma queda logo na primeira volta e terminaram na 32.ª e 37.ª posições, respetivamente.

Os dinamarqueses Mikkel Lose e Nikolaj Hougs conquistaram as medalhas de ouro e prata e o sueco Edvin Elofsson ficou com o bronze.

Já na prova de elite masculina de XCC, Roberto Ferreira também conseguiu o sexto lugar, tendo mesmo chegado a liderar a corrida. Ricardo Marinheiro e Mário Costa, os dois outros portugueses em prova, terminaram em 19.º e 20.º, respetivamente.

As medalhas foram conquistadas pelo espanhol David Campos, com o ouro, enquanto o francês Adrien Boichis ficou com a prata e o suíço Thomas Litscher levou o bronze.

A prova de elite feminina de XCC foi dominada pela Suíça, com Ronja Blöchlinger a revalidar o título europeu e Noëlle Buri a conseguir o segundo lugar, à frente da alemã Kira Böhm. Joana Monteiro foi a única portuguesa em prova, uma vez que Raquel Queirós não participou por indicação médica, e terminou na 17.ª posição, depois de ser afetada por um problema mecânico.

Na competição feminina de juniores, que não teve representação lusa, a vitória foi para a alemã Carla Hahn, com a norueguesa Kamilla Aasebo em segundo e a austríaca Eva Herzog em terceiro.