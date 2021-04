Ponto final num jejum de três anos para um dos maiores sprinters do pelotão

Mark Cavendish venceu a segunda etapa da Volta à Turquia.

O britânico Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) alcançou esta segunda-feira a primeira vitória desde 2018 ao triunfar ao sprint na segunda etapa da Volta à Turquia em bicicleta, que passou a liderar.

Cavendish, de 35 anos, demorou 1.159 dias a somar novo triunfo, depois de uma etapa na Volta ao Dubai de 2018, e bateu o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), segundo, e o alemão André Greipel (Israel Start-Up Nation), terceiro.

Após uma etapa de 144,9 quilómetros, com partida e chegada em Konya, "Cav" ultrapassou Greipel e Philipsen, um por cada lado, para chegar à vitória que pôs fim ao "calvário" do britânico, regressado à QuickStep.

O campeão do mundo de 2011 já tinha ficado perto no Grande Prémio Jean-Pierre Monseré (segundo), na Scheldeprijs (terceiro) e na primeira jornada da Semana Internacional Coppi e Bartali (segundo), e tinha sido quarto classificado na primeira etapa, ganha pelo holandês Arvid de Kleijn (Rally Cycling), que é segundo à geral com o mesmo tempo do 'Expresso de Man'.

Grande dominador dos sprints durante quase uma década, o britânico de 35 anos conta com 30 vitórias na Volta a França no seu extenso palmarés, sendo o segundo ciclista com mais triunfos no Tour depois do recordista Eddy Merckx (34).

"Cav", que no ano passado chegou a admitir, em lágrimas, que a Gent-Wevelgem teria sido a última prova da sua carreira, é também o terceiro mais vitorioso de sempre em grandes Voltas: com 48 triunfos (15 no Giro e três na Vuelta), os mesmo de Alessandro Petacchi, com quem está empatado, situa-se apenas atrás de Merckx (64) e de Mario Cipollini (57).

Cavendish defende a liderança na terceira etapa, num regresso à ribalta de um dos melhores velocistas de sempre, com 30 etapas ganhas na Volta a França, 15 na Volta a Itália e mais três na Volta a Espanha, num total de 147 vitórias.

Na terça-feira, a terceira etapa liga Beysehir a Alanya na mais longa tirada da prova, com 212,6 quilómetros.