Pogacar vence Flèche Wallonne e já tem o "tríptico das Ardenas" no palmarés

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) completou esta quarta-feira o "tríptico das Ardenas" de palmarés, ao superiorizar-se nos metros finais do Muro de Huy, para vencer a Flèche Wallonne, somando a terceira vitória em clássicas esta época.

"Pogi" prolongou esta quarta o seu domínio avassalador nesta temporada, impondo-se, sem grandes dificuldades, no mítico Muro de Huy, ao acelerar nos metros finais dos 194,3 quilómetros desde Herve para cortar a meta com o tempo de 04:27.53 horas, à frente do dinamarquês Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) e do espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious), respetivamente segundo e terceiro com o mesmo tempo.

Vencedor da Amstel Gold Race no domingo, Pogacar tornou-se no quarto ciclista da história a ganhar a clássica neerlandesa e a Flèche Wallonne no mesmo ano, depois dos italianos Davide Rebellin (2004) e Danilo Di Luca (2005) e do belga Philippe Gilbert (2011).

Aos 24 anos, o bicampeão do Tour (2020 e 2021) completou o "tríptico das Ardenas" no palmarés - conquistou a Liège-Bastogne-Liège em 2021 -, e vai procurar no domingo unir-se na história a Rebellin e Gilbert, os únicos a vencerem as três prestigiosas clássicas daquela região do centro europeu no mesmo ano.

"Deixei tudo na subida, foi superduro. [...] A 20 quilómetros da meta, ou até a 50, estava bastante nervoso, mas a equipa fez um grande trabalho para me manter na frente. Houve um momento em que quase caí, estava caótico, mas conseguimos finalizar", congratulou-se o esloveno, notando que nenhuma outra equipa ajudou a sua UAE Emirates.

Após a sua 10.ª vitória em 18 dias de competição em 2023 - e também conquistou as gerais do Paris-Nice e da Volta à Andaluzia -, "Pogi" confessou não ficar "farto de cortar a meta em primeiro", preferindo "desfrutar do momento" antes de prognosticar um eventual pleno esta época nas clássicas das Ardenas no domingo, dia de Liège-Bastogne-Liège.

Antes de o pelotão sair de Herve, já a clássica belga era notícia pelas inúmeras baixas de peso entre o "elenco" que deveria disputá-la: além do português Rui Costa, a lidar com uma "irritação no joelho" segundo a Intermarché-Circus-Wanty, não alinharam o vencedor do ano passado, o doente Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Julian Alaphilippe, o campeão em 2018, 2019 e 2021 - ausente devido a (uma nova) lesão, desta vez no joelho, provocada por uma queda na Volta a Flandres -, ou Jai Hindley, o vencedor do Giro2022, que está com uma infeção respiratória.

Numa Flèche Wallonne sem história até à ascensão final, um dos destaques da jornada foi para Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck), que andou na fuga do dia, e ainda "engatou" em Samuele Battistella (Astana) e Louis Vervaeke (Soudal-QuickStep), os últimos resistentes à perseguição da UAE Emirates.

Já no Muro de Huy, Romain Bardet (DSM) tentou atacar, mas foi "bloqueado" por Michael Woods (Israel-Premier Tech), um "movimento" que permitiu que Pogacar atacasse quando quis, sem que Skjelmose e Landa o conseguissem alcançar.

"Bater o Pogacar não era possível. Ele é superior aos outros, não podemos fazer nada neste momento", resumiu Landa, referindo-se ao também vencedor da Volta a Flandres.

Ruben Guerreiro (Movistar), o único português em prova, foi 30.º, a 22 segundos de "Pogi".