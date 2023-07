Pogacar, segundo classificado do Tour, caiu no arranque da etapa 17

Esloveno tocou com a roda numa outra bicicleta e foi ao chão

Tadej Pogacar, segundo classificado da Volta à França, caiu no arranque da etapa 17.

Num toque de rodas, o esloveno não resistiu e foi ao chão, numa etapa importante para as contas da geral.

O segundo classificado do Tour, que está a um 1m48s do camisola amarela Jonas Vingegaard, continuou na etapa depois da queda.