Pogacar reage após queda e lesão na Liège: "Bem, merdas que acontecem..."

Vencedor da Volta a França de 2020 e 2021 deverá recuperar a tempo do Tour deste ano.

Tadej Pogacar, vencedor da Volta a França de 2020 e 2021, reagiu esta segunda-feira à queda e lesão que sofreu a cerca de 170 km do fim na Liège-Bastogne-Liège, após ter contraído múltiplas fraturas no pulso e mão esquerda, nomeadamente no escafóide.

"Bem, merdas que acontecem. Tenho sorte por apenas ter partido o pulso, tendo em conta o acidente de loucos que aconteceu. Desejo a melhor recuperação a @mikkelhonore, que caiu com ainda mais força do que eu. É díficil descrever o quão feliz estou por ter recebido tanto apoio e ajuda por parte dos adeptos, da minha família, amigos, da @uae_team_emirates e especialmente do staff do hospital. Estou verdadeiramente espantado e agradecido por isso. Espero ver-vos a todos muito em breve. Parabéns ao @remco.ev pela vitória, a nossa batalha vai ter de esperar pela próxima vez", escreveu, numa publicação do Instagram.

O ciclista esloveno foi operado no domingo na cidade belga de Genk, estimando-se que o prazo de recuperação varie entre quatro e seis semanas, o que deverá permitir a participação no Tour deste ano.