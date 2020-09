Pogacar promete atacar se puder ganhar segundos a Roglic

O ciclista esloveno prometeu atacar no Grand Colombier, ponto final da etapa de domingo.

Tadej Pogacar (UAE Emirates) prometeu este sábado atacar no Grand Colombier, ponto final da etapa de domingo, se puder conquistar uns segundos na luta pela geral da Volta a França, liderada pelo seu compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

"Será um novo desafio, a subida final é terrível. Veremos como decorre a etapa. Se houver a possibilidade de amealhar alguns segundos, vou tentar fazê-lo", disse o segundo classificado da geral individual, que está a 44 segundos da camisola amarela e que tem sido o ciclista mais pró-ativo entre os candidatos ao pódio da 107.ª edição.

Dizendo sentir-se bem, o líder da UAE Emirates, de apenas 21 anos, admitiu que ficará na expectativa para ver o que acontece nos 17,4 quilómetros, com pendente média de inclinação de 7,1%, de escalada até ao topo do Grand Colombier, um "clássico" que no domingo faz a sua estreia como final de etapa no Tour.

Quem já espera ataques na subida da contagem de categoria especial, instalada na meta, e nas duas contagens de primeira categoria anteriores (Montée de la Selle, ao quilómetro 111, e Col de la Biche, aos 129), é Roglic.

"Será um dia muito duro. É uma etapa que conheço bem. Disputei-a depois da grande paragem motivada pelo confinamento [devido à covid-19] e estava num bom estado de forma. Um mês mais tarde, vemos que ainda estamos lá, ao mesmo nível", declarou.

Roglic, o grande dominador do pós-confinamento, triunfou no Grand Colombier, em 09 de agosto, à frente de Egan Bernal (INEOS) e Nairo Quintana (Arkéa Samsic), com a vitória a permitir-lhe conquistar a geral do Tour de L"Ain, diante dos colombianos.

"Veremos o que acontece no domingo. Como é habitual, vou tentar sobreviver [com a amarela]. Veremos como a corrida se vai desenrolar. Estamos a contar com um ritmo alto e muitos ataques. A nós compete-nos sermos fortes até ao fim", referiu o esloveno da Jumbo-Visma, propondo-se a vigiar os adversários e também a si próprio, o único que pode efetivamente controlar.

Na véspera da inédita chegada ao Grand Colombier, Roglic comanda a geral com 44 segundos de vantagem para o compatriota Tadej Pogacar, segundo, e 59 para o campeão em título, o colombiano Egan Bernal (INEOS), que é terceiro.

A 15.ª etapa, que decorre no domingo, vai ligar Lyon ao topo da emblemática montanha, numa ligação de 174,5 quilómetros.