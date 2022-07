Pogacar perde Bennett devido à covid-19 e já só tem cinco companheiros no Tour

Três dias depois de perder o norueguês Vegard Stake Laengen, também devido à covid-19, o bicampeão em título sofre novo revés com o positivo de Bennett, que reforçou a UAE Emirates esta temporada.

O ciclista neozelandês George Bennett, companheiro do camisola amarela Tadej Pogacar, está infetado com o coronavírus e vai abandonar a Volta a França, anunciou esta terça-feira a UAE Emirates.

Três dias depois de perder o norueguês Vegard Stake Laengen, também devido à covid-19, o bicampeão em título sofre novo revés com o positivo de Bennett, que reforçou a equipa esta temporada para ser um dos principais "gregários" do jovem esloveno na montanha.

"Infelizmente, o nosso corredor George Bennett testou positivo para a covid-19 e não irá continuar na Volta a França. Na segunda-feira, ele foi testado no cumprimento dos protocolos internos da equipa e teve um resultado positivo, que foi confirmado por um teste PCR", informou a UAE Emirates.

Citado em comunicado, Adrian Rotunno, diretor médico da formação liderada por Tadej Pogacar, indicou que Bennett "revelou alguns sintomas na noite de segunda-feira", tendo sido testado de imediato.

O afastamento do neozelandês, oitavo classificado do Giro'2018, acontece no mesmo dia que também o australiano Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco) abandonou a 109.ª "Grande Boucle" por estar infetado com o coronavírus.

Os casos ocorrem dois dias depois de todo o pelotão ter sido testado, na véspera do segundo dia de descanso, sem que, segundo a União Ciclista Internacional, tenha sido detetado qualquer positivo.

Pogacar, de 23 anos, fica assim com apenas cinco companheiros para ajudá-lo a defender a amarela, quando ainda faltam disputar 11 etapas da 109.ª Volta a França, que termina em 24 de julho, em Paris.

Esta terça-feira, o pelotão regressa à estrada na 10.ª etapa, uma ligação de 148,1 quilómetros entre Morzine e Megève.