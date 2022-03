Pogacar: "Espero que possamos estar na frente, mas não tenho ilusões"

Redação com Lusa

Ciclista esloveno "entusiasmado" pela estreia nas clássicas da Flandres.

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), vencedor das últimas duas Voltas a França, vai liderar a sua equipa na quarta-feira na Através da Flandres, estreando-se em clássicas nesta zona a caminho do segundo Monumento da temporada.

Antes da Volta a Flandres, o esloveno de 23 anos revelou estar "entusiasmado" por poder estrear-se nestas clássicas, num regresso à região belga onde competiu nos Mundiais de estrada, em 2021, enquanto o companheiro de equipa italiano Matteo Trentin tenta regressar à melhor forma.

Na antecâmara da Volta à Flandres, que se disputa no domingo, "Pogi" terá consigo o português Rui Oliveira, que também correrá as duas clássicas, e admite ter "muita vontade de correr na região", uma das mais emblemáticas do ciclismo.

"A forma é boa e espero que possamos estar na frente, mas não tenho ilusões porque sei que é um tipo de corrida diferente. Tratarei de absorver tudo e desfrutar tanto quanto possível", assinalou.

Vencedor do Tour em 2020 e 2021, Pogacar acumulou já sete vitórias em 2022, entre elas a Strade Bianche, e no ano transato, em clássicas, triunfou na Liège-Bastogne-Liège e na Volta à Lombardia.

É tido como um dos favoritos à vitória final na Através da Flandres, ao lado do neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), este sem o grande rival belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), substituído pelo compatriota Tiesj Benoot na liderança da equipa.

Nomes como o britânico Tom Pidcock (INEOS) ou o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) também podem estar na discussão da 76.ª edição da prova belga.