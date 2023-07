Pogacar e UAE Emirates negoceiam ida ao Giro'2024

Sabe O JOGO que o esloveno vai decidir no final da Volta a França se atacará a Volta a Itália na próxima época. Tal situação, permitiria a João Almeida ganhar peso no Tour'2024, onde já disse que vai estar presente

Tadej Pogacar reconheceu que a "forma deveria ser melhor" para lutar pela amarela na Volta a França e falou do calendário para a restante temporada e abriu a porta ao Giro, prova que ainda não realizou como ciclista por se focar nos últimos quatro anos sempre no Tour. "Sou novo, mas é uma corrida que faz parte do património do ciclismo. Quero lá ir um dia", destacou ao jornal "Marca" Pogacar, segundo classificado do Tour, a 7m35s do líder Jonas Vingegaard, da Jumbo, assinalando que tem "tempo" para o concretizar.

O JOGO sabe que depois do Tour o esloveno vai reunir-se com a equipa para definir os planos de ataque para a próxima temporada. Nesta está a possibilidade de ir ao Giro, uma situação que dependerá quase inteiramente da vontade de Pogacar. A equipa tentará reunir alguma informação quanto ao percurso, para determinar se o esloveno sai beneficiado. Depois de andar a sonhar com os cinco monumentos do ciclismo (ganhou Flandres, Liège e Lombardia), apontar o pico de forma ao Giro poderá ser um desafio para quem corre em grande nível já em março e abril.

Confirmando-se a ida ao Giro, João Almeida ganha peso na estrutura dos Emirates na Volta a França de 2024, onde já disse querer estar presente, sabendo das hipóteses de Adam Yates, atual terceiro no Tour, para também liderar a formação dos Emirados Árabes Unidos.

Na Vuelta, tal como O JOGO noticiara, João Almeida partilha com Juan Ayuso o papel de líder. Pogacar aponta à Lombardia, monumento que já ganhou duas vezes. "Quero lá voltar, à Vuelta. Fui feliz [terceiro em 2019], mas depois deste grande combate com Vingegaard... Tenho o tempo do meu lado", afirmou.