Pogacar após a vitória no Tour: "Disse a mim mesmo 'Vou falar do coração e dizer o que tenho a dizer'"

Esloveno, vencedor da Volta a França, agradeceu à equipa com um discurso emotivo.

Tadej Pogacar falou do coração para agradecer à comunidade velocipédica e à sua equipa, a UAE Emirates, pela nova vitória na Volta a França em bicicleta, desejando regressar no próximo ano para uma edição "sem máscaras".

"No ano passado, devia ter escrito um discurso para a minha primeira vitória, mas não sabia como escrevê-lo, então, este ano, disse a mim mesmo "OK, vou falar do coração e dizer o que tenho a dizer", começou por declarar no discurso no pódio nos Campos Elísios, antes de distribuir agradecimentos por "todos aqueles" que apoiaram os ciclistas na estrada durante três semanas, pelo público francês e por "todos os adeptos do ciclismo".

O ciclista esloveno não se esqueceu de ninguém, da família à organização, que conseguiu erguer o Tour em plena pandemia de covid-19 e proteger os corredores, mas mostrou-se particularmente grato à UAE Emirates.

"Foi fantástico correr num percurso espetacular. Regressar ao Tour, depois do ano passado, com uma equipa tão boa - obrigada rapazes... não consigo descrever quão feliz estou por fazer parte desta família, derrete o meu coração. Eles estiveram comigo todos os dias, durante todo o ano, enquanto me preparava para o Tour. Estou super feliz e orgulhoso por fazer parte desta equipa e desta jornada", destacou.

O mais jovem bicampeão da história da Grande Boucle, e vencedor ainda da classificação da montanha e da juventude pelo segundo ano consecutivo, admitiu ainda que "este foi um ano difícil", devido à covid-19, e disse esperar voltar no próximo ano "sem máscaras".