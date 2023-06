"Pogacar disse-me para atacar e tentar a camisola rosa"

João Almeida pormenoriza a boa relação que tem com o esloveno

João Almeida recebeu muitas mensagens de parabéns quando ganhou a etapa na Volta a Itália: as dos amigos e familiares marcaram muito, mas o corredor não nega que o apoio do colega Tadej Pogacar, bi-vencedor do Tour, o motivou. "O Pogacar enviou-me mensagem quando ganhou a etapa. Mandou-me os parabéns e até disse para eu atacar e ficar com a rosa. São brincadeiras para dar motivacão e com o nível que tem ainda dá mais motivação", vinca, sorridente.

João quer ir ao Tour'2024 para lutar pela corrida. "É sempre um primeiro Tour. Tenho de resistir e evitar quedas, mas quero estar na frente e, se possível, discutir a corrida", afirma, descartando estar só ao serviço do esloveno: "Ele é mais forte do que eu, mas não acho que eu tenha de estar lá para o proteger. A equipa tem muitos corredores para isso e eu não faria tanta diferença assim. Quero estar com ele e há situações de corrida em que é bom ter dois líderes".