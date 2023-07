Pogacar: "Contra um rival como Vingegaard, estou contente por ter este atraso..."

Declarações de Tadej Pogacar após a 15ª etapa do Tour'2023

Segundo na geral do Tour, ao cabo de 15 etapa, Tadej Pogacar assume que esperava ter mais desvantagem para Vingegaard na véspera do segundo dia de descanso do Tour e defendeu que este domingo o dinamarquês da Jumbo estava muito forte.

"Esperava ter de recuperar mais tempo. Nestas circunstâncias, contra um rival como o Jonas, estou contente por ter um atraso de apenas 10 segundos, assim posso ser mais agressivo e atacar mais", argumentou.

O bicampeão do Tour (2020 e 2021) acredita que as diferenças entre os dois serão maiores após o dia de descanso, devido ao contrarrelógio e à última jornada alpina, agendada para quarta-feira, e que conta com a subida ao Col de la Loze, "um dos mais difíceis do mundo".

Pogi, de 24 anos, também vai revisitar na segunda-feira o percurso do crono, mostrando-se igualmente convicto de que este lhe assenta bem.

A 110.ª Volta a França, que arrancou em 1 de julho, em Bilbau (Espanha), e termina em 23 de julho, em Paris.