Pogacar bisa na Volta à Andaluzia e reforça liderança da prova

Redação com Lusa

Na geral, Pogi reforçou a liderança, com largos 48 segundos em relação a Buitrago, agora segundo, e 52 segundos em relação ao espanhol Mikel Landa (Bahrain-Victorious), terceiro.

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) venceu esta quinta-feira a segunda etapa da Volta à Andaluzia, o terceiro triunfo em três dias de competição em 2023, reforçando a liderança da geral individual.

Pogacar, de 24 anos, cumpriu os 156,1 quilómetros entre Diezma e Alcalá la Real em 3:40.10 horas, quatro segundos menos do que o espanhol Enric Mas (Movistar), segundo, e o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), terceiro.

A vitória decidiu-se no último quilómetro, com rampas acentuadas e em empedrado, um quadro de dificuldades que abriu caminho à estrela maior da lista de inscritos, que se distanciou já nos últimos 150 metros para vencer a solo.

Para o esloveno, vencedor da Volta a França em 2020 e 2021, este é o terceiro dia a doer em 2023, e a terceira vitória: está a 100 por cento na Andaluzia e, antes, venceu a Jaén Paraiso Interior, encontrando-se à porta da 50.ª vitória como profissional, com 49.

Estendendo-se a análise à época de 2022, é a quinta vitória seguida em corridas do calendário internacional em que participa, uma vez que fechou o ano com triunfos na Tre Valli Varesine e no Monumento Volta à Lombardia.

Os dois portugueses em prova, ambos da Movistar, estão no top 30 da geral, com Rúben Guerreiro em 20.º, a 4.19 minutos do líder, e Nelson Oliveira em 25.º, a 6.27.

Na sexta-feira, a terceira de cinco etapas liga Alcalá de Guadaira a Alcalá de los Gazules, em 161 quilómetros.