Pidock relegado para último lugar do pelotão da Volta ao Algarve por sprint irregular

Redação com Lusa

No final da primeira etapa da 49.ª Algarvia, conquistada pelo norueguês Alexander Kristoff (Uno-X), Pidcock deu um chega para lá ao português Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor).

O britânico Thomas Pidcock (INEOS) foi esta quarta-feira relegado para a última posição do pelotão na primeira etapa da Volta ao Algarve, após o colégio de comissários ter considerado que o campeão olímpico de XCO empurrou outro ciclista.

No final da primeira etapa da 49.ª Algarvia, conquistada pelo norueguês Alexander Kristoff (Uno-X), Pidcock deu um chega para lá ao português Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), sendo castigado com a despromoção da quinta à 135.ª posição.

O britânico, vencedor no Alpe d"Huez na última Volta a França, ainda foi penalizado com a dedução de seis pontos na classificação por pontos.

Alexander Kristoff tornou-se o primeiro líder da 49.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, ao vencer ao sprint a primeira etapa, que ligou Portimão a Lagos.

No final dos 200,2 quilómetros da tirada, o experiente norueguês impôs-se em 4:49.25 horas, o mesmo tempo do belga Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) e do seu lançador e compatriota Soren Warenskjold, segundo e terceiro, respetivamente.