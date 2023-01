Phil Bauhaus escapa a queda para vencer primeira etapa do Tour Down Under

Redação com Lusa

O ciclista alemão Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) sobreviveu a uma queda coletiva para vencer ao sprint a primeira etapa do Tour Down Under, que continua a ser liderado pelo italiano Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost).

Uma queda a 500 metros da meta descarrilou o comboio dos sprinters, mas não impediu o alemão de 28 anos de superiorizar-se aos locais Caleb Ewan, a representar a seleção australiana, e Michael Matthews (Jayco AlUla), segundo e terceiro na tirada, com as mesmas 03:37.35 horas do vencedor.

A vitória no final da ligação de 149,9 quilómetros, com início e final em Tanunda, foi a 20.ª da carreira para Phil Bauhaus, que inaugurou o palmarés com dois triunfos em etapas na Volta a Portugal de 2014.

"Caí com estrondo [durante a etapa], a corrida foi muito nervosa hoje, muitos corredores caíram", descreveu o vencedor no final da tirada, na qual o português André Carvalho (Cofidis) chegou no pelotão, na 78.ª posição.

Também Alberto Bettiol cortou a meta com o mesmo tempo de Bauhaus, mantendo a liderança da geral da prova australiana, agora com Michael Matthews como vice, a seis segundos.

O norte-americano Magnus Sheffield (INEOS) desceu ao terceiro lugar, estando a oito segundos do italiano da EF Education-EasyPost.

Já Carvalho subiu 11 posições, até ao 81.º posto, a 41 segundos de Bettiol.

Na quinta-feira, a segunda etapa vai ligar Brighton e Victor Harbor, no total de 154,8 quilómetros, com uma contagem de primeira categoria a pouco mais de 20 quilómetros da meta.