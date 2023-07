Petacchi, Cavendish, Kittel e agora... Philipsen

Ciclista da Alpecin-Deceuninck foi o mais forte ao sprint na etapa 11 da Volta a França e ganhou pela quarta vez. Igualou nomes históricos deste século

Jasper Philipsen é o sprinter mais forte da Volta a França e voltou a prová-lo ao triunfar ao sprint na etapa 11, batendo Dylan Groenewegen, da Jayco, e Phil Bauhaus, da Bahrain-Victorious. O domínio do belga é avassalador pois em sprints planos não dá chance a ninguém. Ganhou na tirada 3, 4, 7 e 11, só sendo batido num final inclinado por Mads Pedersen, da Lidl Trek, em Limoges na etapa 8.

O corredor da Alpecin-Deceuninck é verdadeiramente o abono de família da equipa e contou com Mathieu Van der Poel no lançamento para se afirmar como um dos melhores velocistas numa só edição do Tour. E em 11 dias ganhou quatro vezes, o que este século só três corredores lograram.

Em 2003, Alessandro Petacchi triunfou nas etapas 2,3, 5 e 6. Em 2009, Mark Cavendish ganhou as tiradas 2,3, 10 e 11, somando depois mais duas tiradas, a última nos Campos Elísios. Marcel Kittel, pela Quick Step, fez ainda melhor do que Philipsen, Cav e Petacchi e somou cinco triunfos em 11 dias de prova, nas etapas 2,6, 7, 10 e 11.

Com quatro vitórias ao sprint, Philipsen não terá hipóteses de bater o registo recorde numa só Volta a França, de oito etapas conquistadas, mas corre para igualar os registos de Cavendish, por exemplo, que em 2009 ganhou as tais seis tiradas. O britânico, agora na Astana, retirou-se de prova por fratura na clavícula direita após queda na etapa 8, ficando sem a possibilidade de desempatar com Eddy Merckx nos triunfos de etapas (34).