Vencedor do Grande Prémio JN diz a O JOGO que mereceu mais chances no estrangeiro, mas que lhe faltou a sorte e um agente.

Aos 29 anos, Joaquim Silva ganhou o Grande Prémio JN, uma das corridas que mais desejava desde que, em 2014, foi segundo na Volta a Portugal do Futuro. A O JOGO detalhou o seu percurso.

"É sempre bom estar nos selecionados para um Europeu, e com a seleção que vamos ter..."

Corredor de Penafiel destaca a regularidade deste ano, pois já tinha sido sétimo no Agostinho, oitavo no Alentejo e quarto português no Algarve. Diz que acertou quando saiu da W52-FC Porto para rumar à Tavfer-Mortágua