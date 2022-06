Redação com Lusa

Diretor do Tour não está preocupado com recente vaga de covid-19 no pelotão.

O diretor da Volta a França mostrou-se esta segunda-feira despreocupado quanto à recente vaga de covid-19 no pelotão, quatro dias antes do arranque, em Copenhaga, de uma edição vocacionada para os ciclistas de ataque.

"Não. Para as equipas, a Volta à França é tão importante que elas próprias redobram os cuidados para os corredores e o staff antes da partida", respondeu Christian Prudhomme, ao ser questionado sobre se estava preocupado com os casos de covid-19 que proliferaram no pelotão nas últimas semanas.

Um novo surto do coronavírus provocou, há 10 dias, uma "razia" na Volta à Suíça, com a retirada de equipas como Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious, UAE Emirates ou Jumbo-Visma e de ciclistas como Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), que liderava a geral quando testou positivo.

"O Tour vai recordar, na sua comunicação, gestos elementares de proteção e, obviamente, respeitar as regras sanitárias na Dinamarca e em França e as recomendações da União Ciclista Internacional. Pelo terceiro ano consecutivo, não apertarei a mão dos campeões e só será possível aproximar-se deles com uma máscara. Distribuiremos 40.000 máscaras às pessoas acreditadas", indicou.

Na entrevista à agência noticiosa France-Presse, o diretor da "Grande Boucle" abordou vários temas, desde as esperanças francesas - não acredita que um ciclista nacional possa vencer a geral, embora os "eternos" Thibaut Pinot e Romain Bardet estejam em excelente forma -, ao documentário que irá ser filmado para a Netflix e que demonstrará que o Tour "consegue falar às massas", além da decisão de partir de Copenhaga.

"Na Dinamarca, todos veem o Tour, as audiências e os mercados são monumentais", justificou, antes de negar que a primeira semana da 109.ª edição seja demasiado dura, recorrendo ao mote preferido dos organizadores: são os corredores que fazem a dureza de uma prova.

Prudhomme notou que "os campeões de hoje estão voltados para o ataque, o que é muito bom" e que no percurso desta edição terão "terreno para se exprimirem".

A 109.ª edição da Volta a França arranca na sexta-feira, em Copenhaga, e termina em 24 de julho, em Paris.