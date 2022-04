Pedro Silva vence primeira etapa e lidera Volta a Portugal do Futuro

Redação com Lusa

Corredor, de 20 anos, cortou a meta em primeiro ao cumprir 130,9 quilómetros em 2:54.07 horas e ocupa a frente da geral

O ciclista Pedro Silva (Glassdrive-Q8-Anicolor) venceu, esta quinta-feira, a primeira etapa da Volta a Portugal do Futuro, que lidera após a chegada a Abrantes, tirada na qual bateu João Medeiros (LA Alumínios), segundo classificado.

Silva, de 20 anos, cumpriu os 130,9 quilómetros entre Caldas da Rainha e Abrantes em 2:54.07 horas, batendo Medeiros, que chegou com o mesmo tempo do primeiro camisola amarela.

A três segundos chegou Francisco Pereira (ABTF-Feirense), no terceiro lugar, num pódio idêntico ao da geral, em que as bonificações deixam Pedro Silva com seis segundos de margem para João Medeiros e oito para o terceiro classificado.

Uma sucessão de ataques levou à formação de um grupo de oito ciclistas, no qual o homem da Glassdrive-Q8-Anicolor, que venceu a Taça de Portugal sub-23, se destacou.

Noutras classificações, a Kelly-Simoldes-UDO é líder por equipas, tendo também o primeiro na montanha, Daniel Dias, enquanto o espanhol Iñaki Erraskin (Alumínios Cortizo) é o melhor jovem.

Na próxima sexta-feira, a segunda etapa liga Lousã a Águeda em 141,1 quilómetros, com uma chegada apropriada para uma discussão ao sprint.